Галлан о 2:7 от «Питтсбурга»: «Многие в «Рейнджерс» играли мягко, особого желания обороняться не было» 

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Жерар Галлан считает, что у «Рейнджерс» не было желания обороняться в матче с «Питтсбургом».

Команда проиграла в игре серии первого раунда Кубка Стэнли с «Пингвинс» (2:7, 1-3).

«Мы не стремились играть правильно. Мы играли правильно в Нью-Йорке [в первой и второй игре], нет причин, по которым мы не могли играть правильно этим вечером. Многие играли мягко, плохо.

Сегодня не было особого желания играть в обороне», – сказал главный тренер «Рейнджерс». 

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