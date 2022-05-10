Болельщики «Питтсбурга» скандировали «Мы хотим Игоря!» после замены Шестеркина в 4-м матче серии

Болельщики «Питтсбурга» скандировали «Мы хотим Игоря!» после замены Игоря Шестеркина.
«Пингвинс» разгромили «Рейнджерс» (7:2) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3-1).
Российский вратарь клуба из Нью-Йорка не вышел на третий период, уступив место Александру Георгиеву. Он пропустил 6 шайб после 30 бросков, в том числе 5 – во втором периоде.
Таким образом, Шестеркин был заменен во втором матче подряд.
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