Болельщики «Питтсбурга» скандировали «Мы хотим Игоря!» после замены Шестеркина в 4-м матче серии

Болельщики «Питтсбурга» скандировали «Мы хотим Игоря!» после замены .

«Пингвинс» разгромили (7:2) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3-1).

Российский вратарь клуба из Нью-Йорка не вышел на третий период, уступив место Александру Георгиеву. Он пропустил 6 шайб после 30 бросков, в том числе 5 – во втором периоде.

Таким образом, Шестеркин был заменен во втором матче подряд.

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