Галлан о 2:7 от «Питтсбурга»: «Мы полностью разочаровали как команда. Шестеркин будет готов выиграть следующий матч, я ему полностью доверяю»

Тренер «Рейнджерс» вновь не стал критиковать Игоря Шестеркина, несмотря на замену.
Российский вратарь «Рейнджерс» пропустил 6 шайб за два периоде четвертого матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Питтсбургом» (2:7, 1-3). В третьей 20-минутке ворота защищал Александр Георгиев.
«Разочарование. Мы полностью разочаровали как команда. Это командная игра.
Шестеркин вернется на лед и будет готов выиграть следующий матч. Я полностью доверяю ему», – сказал Жерар Галлан.
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