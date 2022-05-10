Галлан о 2:7 от «Питтсбурга»: «Мы полностью разочаровали как команда. Шестеркин будет готов выиграть следующий матч, я ему полностью доверяю»

Тренер вновь не стал критиковать , несмотря на замену.

Российский вратарь «Рейнджерс» пропустил 6 шайб за два периоде четвертого матча серии первого раунда Кубка Стэнли с (2:7, 1-3). В третьей 20-минутке ворота защищал Александр Георгиев.

«Разочарование. Мы полностью разочаровали как команда. Это командная игра.

Шестеркин вернется на лед и будет готов выиграть следующий матч. Я полностью доверяю ему», – сказал .

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