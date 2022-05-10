Юртаев о Барабанове в «Сан-Хосе»: «Если он хочет бороться за Кубок Стэнли или хотя бы играть в плей-офф, надо идти в другую команду»

Андрей Юртаев высказался о новом контракте с «Сан-Хосе».

– Александр Барабанов остается на два года в «Сан-Хосе», проведя хороший сезон и выступая в первой тройке «Шаркс» вместе с Томашем Гертлом и Тимо Майером. Как оцените его развитие после обмена из «Торонто»?

– Если Александр хочет просто играть в , то у него все хорошо. – такая команда, в которой игрок уровня Барабанова железно в основе, но и не на ведущих ролях. То есть партнеры хорошие, а ответственности и давления, наверное, не очень много. Это все как раз в основном на партнерах Александра и лежит.

Климат, опять же, классный в Калифорнии. В общем играй, кайфуй, набирай свои 40 очков за сезон, продлевайся с «Сан-Хосе» и дальше.

Но если Барабанов хочет бороться за кубок или хотя бы играть в плей-офф, то надо идти в какую-то другую команду. В том же можно было пытаться зацепиться, например. А сейчас, после окончания нового контракта, Барабанову будет 29. Чтобы затем пойти куда-то на повышение, ему в эти два года надо будет очень сильно постараться, – сказал комментатор.