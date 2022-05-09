Генменеджер «Сан-Хосе»: «Барабанов показал, что стабильно набирает очки и является хорошим плеймейкером. Есть потенциал развить свой успех»

Теги Сан-Хосе НХЛ Александр Барабанов Хоккей

В «Сан-Хосе» прокомментировали подписание нового контракта с Александром Барабановым.

Россиянин подписал двухлетнее соглашение с клубом с зарплатой 2,5 миллиона долларов в год.

«Александр провел очень хороший первый полный год в НХЛ, показав, что он стабильно набирает очки и является хорошим плеймейкером.

Благодаря упорному труду у него есть потенциал улучшить свой успех», – сказал исполняющий обязанности генерального менеджера «Шаркс» Джо Уилл.

В нынешнем сезоне Барабанов набрал 39 (10+29) очков при полезности «минус 4» в 70 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В среднем он проводил на льду 17:10.

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