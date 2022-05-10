Сергей Беляев и Юрий Иванов – лучшие судьи КХЛ в сезоне-2021/22

КХЛ определила лучших арбитров.

Они получат индивидуальные награды на церемонии закрытия сезона-2021/22.

Обладателем приза имени Андрея Старовойтова «Золотой свисток главного судьи» станет Сергей Беляев. В минувшем сезоне он отработал в 43 матчах регулярного чемпионатах и 10 играх плей-офф, включая 2-й и 6-й матчи финальной серии Кубка Гагарина.

Обладателем награды имени Михаила Галиновского «Золотой свисток линейного судьи» станет Юрий Иванов, на счету которого 54 матча в минувшем сезоне (43 – в регулярном чемпионате и 9 – в плей-офф).

Церемония закрытия сезона КХЛ состоится 19 мая.