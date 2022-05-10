Матыцин о Дне Победы: «Надо делать все, чтобы ценности мира были в сердце каждого и уроки истории никем не ставились под сомнение»

Министр спорта РФ Олег Матыцин поздравил всех с Днем Победы.

«Сегодня великий день. Я хочу поздравить всех граждан нашей страны, всех граждан стран, которые принимали участие в Великой Отечественной войне и одержали эту великую победу.

Сегодня нам надо ценить это завоевание и делать все возможное, чтобы ценности мира были всегда в сердце каждого человека и никем не ставились под сомнения уроки истории», – сказал Матыцин.

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