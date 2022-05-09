Фетисов о речи Путина на Параде Победы: «Настолько понятно и объединяюще, что мурашки по коже»

впечатлен речью на Параде Победы.

«Всех с Великим праздником! С Днем Победы! Все ждали с нетерпением праздника.

Время сейчас такое непростое, но настолько сегодня все прошло достойно и празднично! Я практически не пропускаю Парады, хожу с радостью.

Какое-то единение, уверенность в том, что происходит, уверенность друг в друге.

Конечно, я как человек, выросший в команде, понимаю, что такие ощущения могут быть только там, где находятся люди, которые нацелены на один результат, которые понимают всю сложность ситуации и готовы к любым дальнейшим действиям.

И это ощущалось во время Парада. Особенно когда говорил президент страны. Это было настолько понятно и объединяюще, что мурашки по коже», – сказал двукратный олимпийский чемпион.