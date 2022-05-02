У «Монреаля» самые высокие шансы на первый пик драфта НХЛ-2022.

У самые высокие шансы на первый пик драфта НХЛ-2022.

Драфт-лотерея НХЛ состоится 10 мая.

В жеребьевке будут участвовать 16 команд, не пробившихся в розыгрыш Кубка Стэнли.

Шансы клубов на победу в лотерее драфта оцениваются следующим образом:

1. «Монреаль» – 18,5%

2. «Аризона» – 13,5%

3. «Сиэтл» – 11,5%

4. «Филадельфия» – 9,5%

5. – 8,5%

6. – 7,5%

7. «Оттава» – 6,5%

8. – 6%

9. «Баффало» – 5%

10. «Анахайм» – 3,5%

11. – 3%

12. «Коламбус» – 2,5%

13. «Айлендерс» – 2%

14. «Виннипег» – 1,5%

15. «Ванкувер» – 0,5%

16. «Вегас» – 0,5%

Юров – 9-й в рейтинге драфта НХЛ-2022 от Кори Пронмана, Минтюков – 14-й