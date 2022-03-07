«Нью-Джерси» не планирует подписывать новый контракт с Суббаном

не планирует подписывать новый контракт с .

Об этом сообщил Том Фицджералд.

Срок соглашения с 32-летним игроком рассчитан до конца нынешнего сезона.

«Вчера мы с Пи Кеем говорили о неопределенности и дедлайне, а также о том, что на данный момент мы не думаем о том, чтобы продлить его.

Он многое сделал для сообщества и организации. Но я сказал ему: «В последний день кто-то может потерять правого защитника и может позвонить мне, и если обмен будет иметь смысл для «Нью-Джерси» и для тебя, я должен буду сделать то, что лучше для организации», – сказал генеральный менеджер «Нью-Джерси».