«Нефтехимик» подписал контракты с лучшими бомбардирами «Лады» Белозеровым и Назаровым

Нападающие Андрей Белозеров и Михаил Назаров стали игроками «Нефтехимика».

Форварды приняли контрактные предложения клуба и перешли из «Лады» в «Нефтехимик» за денежную компенсацию.

Сроки соглашений рассчитаны на два года.

Белозеров и Назаров – лучшие бомбардиры тольяттинского клуба в минувшем сезоне ВХЛ.

26-летний Белезоров стал первым в списке бомбардиров «Лады», набрав 52 (28+24) очка в 52 матчах регулярного чемпионата.

25-летний Назаров занял второе место, записав на свой счет 49 (20+29) баллов в 50 играх.