ЦСКА и СКА интересуются лучшим бомбардиром «Нефтехимика» Хайруллиным

Лучший бомбардир «Нефтехимика» может покинуть команду.

Интерес к 26-летнему форварду проявляют и СКА, сообщает «Бизнес Online».

Хоккеист находится в статусе ограниченно свободного агента и, как отмечается, еще не принял квалификационное предложение нижнекамского клуба.

Права на игрока сохранились у . Нижнекамцы могут повторить предложение другого клуба и оставить игрока в своей команде.

Хайруллин стал лучшим бомбардиром команды в прошедшем сезоне КХЛ, набрав 32 (17+15) очка в 46 матчах регулярного чемпионата.