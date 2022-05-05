ЦСКА и СКА интересуются лучшим бомбардиром «Нефтехимика» Хайруллиным

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Лучший бомбардир «Нефтехимика» может покинуть команду.

Интерес к 26-летнему форварду Марату Хайруллину проявляют ЦСКА и СКА, сообщает «Бизнес Online».

Хоккеист находится в статусе ограниченно свободного агента и, как отмечается, еще не принял квалификационное предложение нижнекамского клуба.

Права на игрока сохранились у «Нефтехимика». Нижнекамцы могут повторить предложение другого клуба и оставить игрока в своей команде.

Хайруллин стал лучшим бомбардиром команды в прошедшем сезоне КХЛ, набрав 32 (17+15) очка в 46 матчах регулярного чемпионата.

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