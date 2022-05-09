Жерар Галлан: «Ожидаю от Шестеркина выдающейся игры в матче с «Питтсбургом»

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Жерар Галлан поделился ожиданиями от игры Игоря Шестеркина.

Ожидается, что голкипер будет защищать ворота «Рейнджерс» в четвертом матче серии с «Питтсбургом». Игра пройдет 10 мая.

Напомним, российский вратарь был заменен после первого периода третьего матча серии первого раунда Кубка Стэнли против «Питтсбурга» (4:7, 1-2). Он отразил 11 бросков из 15.

«Ожидаю от него выдающейся игры.

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