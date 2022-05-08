Галлан о замене Шестеркина: «Игорь был великолепен. Он сыграл 10 периодов за последние 4-5 дней»

Тренер воздержался от критики , несмотря на замену.

Российский вратарь был заменен после первого периода третьего матча серии первого раунда Кубка Стэнли против (4:7, 1-2).

Он отразил 11 бросков из 15 и уступил место Александру Георгиеву. Тот пропустил только 1 шайбу после 20 бросков, но она стала победной для «пингвинов». Поражение было записано на счет Георгиева.

«В двух моментах были удачные отскоки. Вы стремитесь что-то сделать, чтобы перехватить инициативу.

Игорь был великолепен. Посмотрите, он сыграл 10 периодов за последние 4-5 дней... Я подумал, что пришло время дать команде толчок», – сказал .