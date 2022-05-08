Галлан о замене Шестеркина: «Игорь был великолепен. Он сыграл 10 периодов за последние 4-5 дней»

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Тренер «Рейнджерс» воздержался от критики Игоря Шестеркина, несмотря на замену. 

Российский вратарь был заменен после первого периода третьего матча серии первого раунда Кубка Стэнли против «Питтсбурга» (4:7, 1-2).

Он отразил 11 бросков из 15 и уступил место Александру Георгиеву. Тот пропустил только 1 шайбу после 20 бросков, но она стала победной для «пингвинов». Поражение было записано на счет Георгиева. 

«В двух моментах были удачные отскоки. Вы стремитесь что-то сделать, чтобы перехватить инициативу. 

Игорь был великолепен. Посмотрите, он сыграл 10 периодов за последние 4-5 дней... Я подумал, что пришло время дать команде толчок», – сказал Жерар Галлан

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