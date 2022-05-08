Божко о Войнове в «Ак Барсе»: «Более креативного и опытного защитника, наверное, было невозможно найти на рынке»

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Артем Божко поделился мнением о защитниках «Ак Барса»

«Что касается линии обороны, то здесь все логично. Вышла новость, что американца Стивена Кэмпфера не будет, нужен был другой защитник с правым хватом под большинство. Наверное, более креативного и опытного защитника, чем Войнов, на рынке было найти невозможно.

Кэмпфер, пожалуй, единственный легионер в составе Казани, по игре которого нет никаких вопросов в прошедшем сезоне. У него были некоторые ошибки в плей-офф, но, думаю, что иностранцы во всех клубах играли под давлением.

Полагаю, «Ак Барс» был бы рад возвращению Стивена, но в итоге подписали Войнова – и это серьезный шаг, правильный. Не будем забывать, что в минувшем сезоне у казанцев были огромные проблемы с реализацией большинства. И как раз Шипачев и Войнов – те люди, вокруг которых можно построить первую спецбригаду для розыгрыша лишнего. Во второй бригаде есть разные варианты, можно использовать того же Семенова.

Если говорить про подписание Динара Хафизуллина – это опытный, проверенный боец. Понятно, что это не тот Хафизуллин, который был лет пять назад, уже, может быть, не так быстр и определенные вопросы были по травмам. Но здесь, похоже, пошли по тому же принципу, что Знарок знает возможности Динара. И он свой воспитанник, который, правда, вернулся в Казань спустя 11 лет.

Думаю, руководство исходило из ситуации на рынке и забрало все, что увидело. И все прекрасно понимают: приходит новый тренерский штаб, этот сезон был провальным, в глазах руководства республики нужно как-то реабилитироваться уже в этом году.

Думаю, «Ак Барсу» нужно поискать еще одного-двух защитников, поскольку ушел также Рукавишников, помимо Кэмпфера, Демерса, Барберио, Журавлева, то есть минус пять защитников. А подписали Войнова и Хафизуллина, да вернулся из «Адмирала» Камиль Фазылзянов.

Первый год будет у Олега Знарка, ему тоже важно показать результат, чтобы с ним продлили контракт. Поэтому менеджмент Казани здесь, как мне кажется, идет ва-банк», – сказал комментатор.

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