Виталий Прошкин: «Для «Ак Барса» приобретение Войнова – усиление. Это защитник, которых сейчас очень мало в КХЛ»

прокомментировал переход в «Ак Барс».

«Конечно, для «Ак Барса» приобретение Войнова – это усиление. Последние годы показали, что Слава был лидером в своих клубах. Это опытный, отличный игрок, который благодаря своему опыту поможет команде. Это защитник, которых сейчас очень мало в нашей лиге.

Скорость игрока уже не та, что раньше? Давайте вспомним, кто стал MVP плей-офф? Александр Попов – напомните, сколько ему лет? Войнов разве не быстрый? Он играет на своем уровне и скорость, опыт только прибавляются. К тому же, защитнику может быть будет легче, чем нападающим, потому что объем работы меньше», – сказал бывший защитник в интервью «Бизнес Online».