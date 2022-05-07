Вайсфельд о «Динамо»: «Если в хоккее начинают говорить про изменение «вектора развития», то у клуба возникли проблемы со спонсорами»

прокомментировал уход ведущих игроков из «Динамо».

Бело-голубые обменяли Вадима Шипачева и Вячеслава Войнова в .

– Переход Шипачева и Войнова в «Ак Барс» означает, что у сейчас попросту нет денег, чтобы обеспечить этим игрокам выплату по контрактам в следующем сезоне.

Теоретически динамовское руководство может предложить другим клубам выкупить контракты своих ведущих игроков.

Но все вокруг понимают, что бело-голубые оказались в безвыходной ситуации и деваться им некуда.

Поэтому Казань как бы говорит: «Если вам нужно облегчить платежную ведомость, то мы готовы помочь». И забирает бесплатно двух топовых хоккеистов.

– Почему бесплатно? Ведь какую-то компенсацию за Войнова и Шипачева «Динамо» все же получит?

– Это очень условная сумма. Есть правило, что просто так игрока в другой клуб отдать нельзя. Можно только обменять или продать. Но в данном случае это символическая сумма.

– То есть дело не в смене курса развития, а в резком сокращении бюджета?

– Надо называть вещи своими именами – у «Динамо» просто нет денег на дорогие контракты.

Когда люди в хоккее начинают говорить про изменение «вектора развития», то все понимают, что у клуба возникли проблемы со спонсорами. Иначе почему бы было вектор год назад не поменять или еще раньше? – сказал бывший генеральный менеджер клубов .