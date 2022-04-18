Агент Кузьменко: «Кенни Холланд хорошо знает, как выбирать драгоценные камни, развивать и управлять звездными игроками»

Агент Андрея Кузьменко сообщил, когда начнутся переговоры с клубами .

Ранее появилась информация о том, что нападающим интересуется .

«Кенни Холланд очень хорошо знает, как выбирать драгоценные камни, развивать и управлять звездными игроками.

В мае начнется процесс интервьюирования команд для Андрея Кузьменко. Не торопитесь и не ждите скорого решения», – написал .

В 45 матчах минувшего регулярного чемпионата 26-летний Кузьменко набрал 53 (20+33) очка. В Кубке Гагарина-2022 у него 14 (7+7) баллов в 16 играх.