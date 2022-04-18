Агент Кузьменко: «Кенни Холланд хорошо знает, как выбирать драгоценные камни, развивать и управлять звездными игроками»

Теги СКА Эдмонтон Кен Холланд НХЛ КХЛ Андрей Кузьменко Дэн Мильштейн Хоккей

Агент Андрея Кузьменко сообщил, когда начнутся переговоры с клубами НХЛ.

Ранее появилась информация о том, что нападающим СКА интересуется «Эдмонтон».

«Кенни Холланд очень хорошо знает, как выбирать драгоценные камни, развивать и управлять звездными игроками.

В мае начнется процесс интервьюирования команд для Андрея Кузьменко. Не торопитесь и не ждите скорого решения», – написал Дэн Мильштейн.

В 45 матчах минувшего регулярного чемпионата КХЛ 26-летний Кузьменко набрал 53 (20+33) очка. В Кубке Гагарина-2022 у него 14 (7+7) баллов в 16 играх.

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