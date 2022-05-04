Бурдасов, Кузьменко и Шипачев – номинанты на приз самому ценному игроку регулярки КХЛ («Золотая клюшка»)

Бурдасов, Кузьменко и Шипачев – номинанты на приз самому ценному игроку КХЛ.

КХЛ назвала претендентов на приз «Золотая клюшка», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата КХЛ.

Это форварды ( ), Андрей Кузьменко (СКА) и Вадим Шипачев ( ).

30-летний Бурдасов в минувшем сезоне преодолел отметки в 300 набранных очков и 600 матчей КХЛ.

Вторую регулярку подряд он закончил с рекордным для себя показателем в 23 шайбы, а также установил новый личный рекорд по очкам – 42.

26-летний Кузьменко набрал свое 200-е очко в КХЛ и забросил 100-ю шайбу.

По набранным очкам он обновил личные рекорды, как в регулярном чемпионате (53 против 37 в сезоне-2020/21), так и в плей-офф (14 против 6 в сезоне-2020/21).

35-летний Шипачев набрал 67 (25+43) очков в 48 играх и стал первым игроком, кто три года подряд становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата.

В прошедшем сезоне он стал единоличным лидером списка лучших ассистентов лиги (555 передач за карьеру – 427 в регулярных чемпионатах и 78 в плей-офф).

Ранее обладателями этой награды становились Александр Радулов, Сергей Мозякин (оба – по 4 раза), Данис Зарипов, Никита Гусев, Вадим Шипачев и Дмитрий Яшкин.

Церемония закрытия сезона пройдет 19 мая 2022 года.