Алексей Шевченко: «На Воробьева претендовал «Ак Барс». Некоторые люди, отвечающие за хоккей в Татарстане, не слишком довольны выбором Знарка»

сообщил, что «Ак Барс» претендовал на тренера Илью Воробьева.

«Металлург» не стал затягивать вопрос и подписал новый контракт на два года с главным тренером Ильей Воробьевым.

Интрига была в сроке соглашения, хотя в это особо ничего не означает. Напомним, что Андрей Скабелка не доработал два трехлетних договора в разных клубах. Тем не менее срок – финансовая гарантия для специалиста, в случае отставки он получает всю сумму.

Воробьев признался, что во время плей-офф ему поступали предложения, но он даже не начинал обсуждений, так как это было бы не совсем честно по отношению к хоккеистам. Все правильно сделал.

Есть информация, что главным претендентом на тренера был «Ак Барс». Некоторые люди, отвечающие за хоккей в Татарстане, не слишком довольны выбором в пользу Олега Знарка.

Но что сейчас говорить! Воробьев остался в «Металлурге». Тренер провел отличный сезон. Смешно, но еще год назад его едва не уволили из клуба, причем к отставке он был близок раза два-три. Виктора Рашникова уговорили не торопиться и дать время. Все закончилось финалом Кубка Гагарина нынешнего сезона.

Немного обидно, что тренер не взял кубок, но это чисто спортивное поражение. Нельзя сказать, что Воробьев совершил какие-то ошибки, просто соперником был приличный клуб.

Никто не будет отрицать, что на «Металлург» в этом сезоне было приятно смотреть. Команда играла в хоккей, а не «работала», даже поражения случались веселые.

Но в нужный момент уральцы демонстрировали характер, команда вполне могла стать лучшей по итогам сезона. В ближайшие два года только и может помешать на Востоке», – написал журналист.