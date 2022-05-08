Ткачак и Клингберг подрались на 2-й минуте матча «Даллас» – «Калгари»

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Мэттью Ткачак подрался с Джоном Клингбергом на 2-й минуте матча «Даллас»«Калгари».

«Старс» обыграли «Флэймс» (4:2) в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2-1). 

Форвард канадского клуба и защитник техасцев продолжили выяснение отношений. В первом матче Ткачак сбил Клингберга с ног, после чего случились стычки и две драки. Ткачак схватился с Михаэлем Раффлем, Клингберг – с Расмусом Андерссоном. 

Во втором матче игроки вступили в стычку между собой, но обошлось без сбрасывания краг. 

Наконец, сегодня случилась драка. Оба игрока получили по 5 минут штрафа. 

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