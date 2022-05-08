Ткачак и Клингберг подрались на 2-й минуте матча «Даллас» – «Калгари»

подрался с на 2-й минуте матча – .

«Старс» обыграли «Флэймс» (4:2) в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2-1).

Форвард канадского клуба и защитник техасцев продолжили выяснение отношений. В первом матче Ткачак сбил Клингберга с ног, после чего случились стычки и две драки. Ткачак схватился с Михаэлем Раффлем, Клингберг – с Расмусом Андерссоном.

Во втором матче игроки вступили в стычку между собой, но обошлось без сбрасывания краг.

Наконец, сегодня случилась драка. Оба игрока получили по 5 минут штрафа.