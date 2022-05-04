Ткачак подрался с Раффлем в матче «Калгари» и «Далласа». В том же эпизоде краги сбросили Клингберг и Андерссон

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Эпизод произошел в концовке первого периода первого матча серии первого раунда Кубка Стэнли.

Ткачак сбил с ног защитника «Старс» за воротами техасцев, после чего начал толкаться с Раффлем. В итоге соперники сбросили краги.

Сам Клингберг тоже вступил в драку – с защитником «Флэймс» Расмусом Андерссоном.

По ходу матча возникали и другие стычки, в результате команды набрали 60 минут штрафа на двоих (по 30 у каждой).

Победа в игре осталась за – 1:0.