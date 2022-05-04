Ткачак подрался с Раффлем в матче «Калгари» и «Далласа». В том же эпизоде краги сбросили Клингберг и Андерссон

Михаэль Раффль подрался с Мэттью Ткачаком в матче «Калгари» и «Далласа».
Эпизод произошел в концовке первого периода первого матча серии первого раунда Кубка Стэнли.
Ткачак сбил с ног защитника «Старс» Джона Клингберга за воротами техасцев, после чего начал толкаться с Раффлем. В итоге соперники сбросили краги.
Сам Клингберг тоже вступил в драку – с защитником «Флэймс» Расмусом Андерссоном.
По ходу матча возникали и другие стычки, в результате команды набрали 60 минут штрафа на двоих (по 30 у каждой).
Победа в игре осталась за «Калгари» – 1:0.