Ткачак подрался с Раффлем в матче «Калгари» и «Далласа». В том же эпизоде краги сбросили Клингберг и Андерссон

Теги драки Кубок Стэнли Калгари Даллас НХЛ Михаэль Раффль Джон Клингберг Расмус Андерссон Мэттью Ткачак Хоккей

Михаэль Раффль подрался с Мэттью Ткачаком в матче «Калгари» и «Далласа».

Эпизод произошел в концовке первого периода первого матча серии первого раунда Кубка Стэнли. 

Ткачак сбил с ног защитника «Старс» Джона Клингберга за воротами техасцев, после чего начал толкаться с Раффлем. В итоге соперники сбросили краги. 

Сам Клингберг тоже вступил в драку – с защитником «Флэймс» Расмусом Андерссоном. 

По ходу матча возникали и другие стычки, в результате команды набрали 60 минут штрафа на двоих (по 30 у каждой). 

Победа в игре осталась за «Калгари» – 1:0. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные