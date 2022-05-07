Базовая зарплата Бурдасова в «Тракторе» – 80 млн рублей за сезон. Еще более 20 млн можно получить бонусами

может заработать более 100 миллионов рублей за сезон в .

Челябинский клуб подтвердил подписание трехлетнего контракта с 30-летним форвардом.

Базовая зарплата хоккеиста составит 80 миллионов рублей в год, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Также нападающий может получить еще более 20 миллионов за счет таких бонусов, как попадание в тройку лучших снайперов сезона и определенное количество очков и голов в регулярном чемпионате.

В сезоне-2021/22 Бурдасов набрал 42 (23+19) очка в 41 матче за СКА в регулярном чемпионате . В плей-офф на счету форварда 10 (3+7) очков в 16 играх.