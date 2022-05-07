«Трактор» подтвердил переход Бурдасова. Контракт – на три года

Антон Бурдасов стал игроком «Трактора».
Челябинский клуб подтвердил подписание контракта с 30-летним форвардом. Соглашение рассчитано на три года.
Нападающий стал неограниченно свободным агентом после истечения срока действия контракта со СКА.
В сезоне-2021/22 Бурдасов набрал 42 (23+19) очка в 41 матче за СКА в регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф на счету форварда 10 (3+7) очков в 16 играх.
Бурдасов выступал за СКА с 2019 года. Хоккеист является воспитанником «Трактора». Он играл за челябинцев с 2007 по 2013 год.
Сообщалось, что оклад форварда в челябинском клубе составит 70 миллионов рублей в год.