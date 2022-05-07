Гендиректор «Трактора»: «Возвращение Бурдасова – знаковый момент. Связываем с Антоном большие надежды, он будет одним из лидеров»

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Генеральный директор «Трактора» прокомментировал переход Антона Бурдасова.

Челябинский клуб подтвердил подписание трехлетнего контракта с 30-летним форвардом.

«Не секрет, что Антон Бурдасов был одним из самых ценных хоккеистов на рынке в это межсезонье.

И мы рады, что «Трактору» удалось выиграть эту борьбу. Его возвращение – знаковый момент для клуба, и мы связываем с Антоном большие надежды.

Бурдасов будет одним из лидеров нашего коллектива и способен добавить команде ресурса для выполнения максимальных задач.

В последние годы он был капитаном СКА, где за два сезона забросил более 50 шайб – это факты, говорящие о нем лучше всяких слов.

При этом у Антона еще есть потенциал, который позволит ему играть еще сильнее.

Он точно поможет «Трактору» как в большинстве, так и в роли ведущей атакующей опции в топ-6 нападения», – сказал Иван Савин.

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