Коромыслов о песнях «Любэ» в раздевалке СКА-1946: «На самом деле ставим перед матчами для настроя. Очень нравится «Солдат»

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Арсений Коромыслов рассказал об увлечении игроков СКА-1946 группой «Любэ». 

В этом сезоне клуб из Санкт-Петербурга впервые выиграл главный трофей Париматч Молодежной хоккейной лиги – Кубок Харламова

– Какая музыка играла в чемпионской раздевалке?

– Много разной! Не все могу назвать, там было много личного. Первым делом поставили Bella Ciao. Я лично не смотрел сериал «Бумажный дом», но ребята взяли ее оттуда. Еще всем нравится песня «Давай запомним это лето».

Роман Ротенберг недавно рассказал, что в молодежке СКА слушают «Любэ». Некоторые не могли в это поверить. Говорили, что «Любэ» – не самая современная музыка для молодых ребят.

– Мы на самом деле ставим «Любэ» перед матчами для настроя. Нам очень нравится песня «Солдат». Это правда, – сказал защитник питерцев. 

Ротенберг о молодежи СКА: «Все ребята имели предложения из Америки, но решили остаться. Они любят родину, в раздевалке слушают «Любэ»

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