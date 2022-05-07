Коромыслов о песнях «Любэ» в раздевалке СКА-1946: «На самом деле ставим перед матчами для настроя. Очень нравится «Солдат»

рассказал об увлечении игроков группой «Любэ».

В этом сезоне клуб из Санкт-Петербурга впервые выиграл главный трофей Париматч Молодежной хоккейной лиги – .

– Какая музыка играла в чемпионской раздевалке?

– Много разной! Не все могу назвать, там было много личного. Первым делом поставили Bella Ciao. Я лично не смотрел сериал «Бумажный дом», но ребята взяли ее оттуда. Еще всем нравится песня «Давай запомним это лето».

– недавно рассказал, что в молодежке СКА слушают «Любэ». Некоторые не могли в это поверить. Говорили, что «Любэ» – не самая современная музыка для молодых ребят.

– Мы на самом деле ставим «Любэ» перед матчами для настроя. Нам очень нравится песня «Солдат». Это правда, – сказал защитник питерцев.

Ротенберг о молодежи СКА: «Все ребята имели предложения из Америки, но решили остаться. Они любят родину, в раздевалке слушают «Любэ»