Шестеркин сделал 118 сэйвов в первых двух матчах серии против «Питтсбурга». Это рекорд для старта плей-офф

отразил 118 бросков в первых двух матчах серии с «Питтсбургом».

Россиянин сделал 79 сэйвов в первом матче (3:4 3ОТ) и 39 – во втором (5:2).

Это рекорд для такого стартового отрезка в отдельно взятом розыгрыше Кубка Стэнли. Ранее никто не отражал 100 или более бросков.

Лучший результат имели Жан-Себастьян Жигер («Анахайм», 2003 год) и Роберто Луонго («Ванкувер», 2007) – по 97 сэйвов в первых двух матчах.

Отметим, что официальный учет бросков в ведется с сезона-1955/56.

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