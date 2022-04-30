Шестеркин отразил 93,5% бросков в сезоне. Это 4-й результат в истории НХЛ среди вратарей, сыгравших 40+ матчей

отразил 93,5% бросков в сезоне, это топ-4 показатель в истории .

Российский вратарь занял 4-е место по проценту отраженных бросков за сезон в истории НХЛ среди вратарей, сыгравших как минимум 40 матчей.

Шестеркин в 53 матчах отражал 93,5% бросков при коэффициенте надежности 2,07.

Его обошли только Жак Плант (1970/71, «Торонто», 40 матчей, 94,4% бросков, 1,89), (2010/11, «Бостон», 57 матчей, 93,8%, 2,00) и (1998/99, «Баффало», 64 матча, 93,7%, 1,87).

Если брать отсечку в 25 матчей, то результат Шестеркина занял 7-е место.

Отметим, что средняя результативность в этом сезоне НХЛ (6,28 гола в среднем за игру) оказалась наивысшей, начиная с сезона-1995/96.