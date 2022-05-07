Воробьев о стиле «Металлурга»: «Не знаю, когда такой хоккей был в КХЛ. Может, при Белоусове, может, и вовсе не было»

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Илья Воробьев сравнил стиль своего «Металлурга» с временами Валерия Белоусова

«У нас был фантастический сезон не только в плане очков, победы в регулярке и выхода в финал. Главное – мы показывали хоккей, который давно уже ушел, это своего рода прорыв. Не знаю, когда в последний раз такой хоккей был в КХЛ. Может, при Белоусове, а может, и вовсе не было.

Если другие расценят это как положительный шаг и рискнут, то мне будет приятно. Хотя такой хоккей сложнее, в другой хоккей играть проще. Но я считаю, что за этим хоккеем будущее, иначе мы бы по-другому строили команду.

Есть же статистика в НХЛ, что в последние два года в плей-офф попадает все больше атакующих команд. Единственное, что вишенка на торте оказалась подпорчена, последние три игры сезона нам не удались», – сказал главный тренер магнитогорцев. 

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