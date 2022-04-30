Воробьев о поражении в 7-м матче: «Два быстрых гола на наших ошибках. ЦСКА выставил автобус, как модно говорить»

объяснил поражение в седьмом матче финала Кубка Гагарина.

уступил со счетом 1:4 в решающей игре плей-офф.

– Два быстрых гола на наших ошибках. И потом, как это модно сейчас говорить, ЦСКА выставил автобус.

Хорошо у них сыграл вратарь, поэтому, к сожалению, мы сегодня не выиграли кубок.

– Что стало переломным моментом в серии?

– Наверное, то, что мы играли с ЦСКА. Мы же не проиграли 2:8, 2:8.

Нет, мы проиграли один матч в овертайме, второй – тоже в одну шайбу. Эта команда четыре года добиралась до финалов плей-офф.

Там просто взрослые ребята, которые все знают и прошли Олимпийские игры, и чемпионаты мира. Многих из них я тренировал в сборной России, там опытная команда. Она мощнее и здоровее.

– Не хватило опыта?

– Отчасти да. Сейчас уже говорили о том, что некоторые наши ребята никогда не поднимались так высоко и не доходили до финалов, и играть было непросто.

– В 2016 году у вас была уверенность в победе перед седьмым матчем, а была ли она сегодня?

– Да, была. А что должен говорить тренер? Да, была, но два гола сломали игру, – сказал главный тренер магнитогорского клуба.

Воробьев упустил отличный шанс войти в пантеон великих – к Быкову, Билялетдинову и Знарку. Не хватило чуть-чуть