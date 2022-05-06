«Металлург» продлил контракт с главным тренером Воробьевым на 2 года

продлил контракт с главным тренером Ильей Воробьевым на 2 года.

В магнитогорский клуб специалист пришел в мае 2012 года.

В штабе Майка Кинэна он выиграл Кубок Гагарина-2014, а в октябре 2015 года стал главным тренером «Металлурга».

В первый же сезон выиграл с командой Кубок Гагарина. В сезоне-2016/17 довел команду до финала, в котором она уступила СКА.

В 2019 году, после перерыва на работу со сборной России и СКА, Воробьев снова возглавил «Металлург». В сезоне-2021/22 в третий раз вывел команду в финал Кубка Гагарина, в котором она уступила ЦСКА.