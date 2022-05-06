Воробьев о новом контракте с «Металлургом»: «Другие предложения были, но во время плей-офф. Я даже не стал их рассматривать»

прокомментировал подписание нового контракта с «Металлургом».

«Несколько дней назад мне позвонил президент клуба Виктор Филиппович Рашников – все обговорили, прошли по всем деталям, я дал ответы на его вопросы. Дальше переговорами занимался агент. Благодарен клубу и президенту «Магнитки».

Другие предложения были, но во время плей-офф. Я даже не стал их рассматривать, потому что не смог бы смотреть ребятам в глаза. После плей-офф мы уже плотно разговаривали с «Металлургом», в любом случае моим приоритетом было остаться здесь», – сказал главный тренер .