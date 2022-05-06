Дементьев о СКА: «Мне нравится стиль и работа, проводимая Ротенбергом. Он способен управлять командой»

Алексей Дементьев оценил работу на посту главного тренера СКА.

– Алексей, какое впечатление на вас произвел Роман Ротенберг как тренер? Можно ли его с кем-то сравнить?

– Мне нравится стиль и работа, проводимая Романом Борисовичем на лавочке. Как бы это ни звучало. Я помню момент, когда он еще был исполняющим обязанности главного тренера. И в этих матчах ни разу не ошибся с игроками, выходящими на лед. Не было ни одного удаления за нарушение численного состава.

Поверьте, контролировать 20 человек, все сочетания сложно: кто-то получил травму, кто-то чувствует себя неважно, кого-то удалили.

– Непросто.

– Но Ротенберг, повторяю, промахов не совершал, то есть человек способен управлять командой. Второй вопрос – подготовка к следующему сезону. Ведь реальную оценку специалисту можно дать только на второй год работы.

– То есть все решит уже предсезонка?

– Да, предсезонка – это вообще важный момент в школе советского хоккея, где главный тренер должен все знать. Плюс изменения в составе. Точно уезжают Кузьменко, Аскаров, Марченко, Морозов. Плюс Бурдасов, которого, скорее всего, не будет. Гусев под вопросом.

– Больше пятерки.

– Новичкам, которые займут места ушедших игроков, надо будет все объяснить, показать, расставить их на площадке. Для этого надо обладать определенным терпением. То есть те нюансы, которые возникают в межсезонье, очень важны в оценке работы главного тренера.

Посудите сами: пять-шесть человек ушло, а это 25 процентов команды. Обстоятельства заставят руководство, тренерский штаб находить новых лидеров и давать им возможность проявить себя.

– Какие все-таки нюансы, на ваш взгляд, определили победу ЦСКА над СКА в финале Запада?

– Наверное, в определенной степени опыт игроков . В этой серии произошел размен лидеров команд. На первый план вышли третьи звенья. И вот в этом размене выиграл московский клуб. Мы же видим, что в седьмом матче два гола из трех забивает . То есть тот игрок, который не особо был заметен раньше, выстрелил в нужный момент, – сказал агент.