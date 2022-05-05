Ротенберг назвал Пексу и Иванова лучшими игроками матча против основной сборной: «Эти вратари – наше будущее»

высказался о матче между национальной и молодежной сборными России.

Основная команда одержала победу со счетом 4:2.

«Очень здорово сыграла молодежная команда, очень агрессивно играла, создала много сложностей для национальной сборной. Но надо понимать, что у команд примерно одинаковый возраст, и одно звено было отправлено в молодежную сборную. У нее можно выделить немало игроков, но, думаю, лучшие игроки – это Пекса и Иванов. Эти вратари – наше будущее.

Мы видели молодых ребят, заряженных на победу, у них горят глаза. Огненная игра, в это же время молодцы ребята из национальной команды, которые вытащили игру, провели здорово третий период и забили три гола.

Их ждет очень важная игра с белорусами, которые усилили состав, вызвали еще несколько игроков из минского «Динамо», поэтому нас ждет отличный хоккей. И отлично вообще, что мы играем в хоккей и что люди приходят на трибуны», – сказал первый вице-президент .