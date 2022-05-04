Ротенберг о Мичкове в КХЛ: «Ему нужно поработать над физикой и катанием. Если он будет развивать эти качества, то все получится»

рассказал, в чем нужно прибавить 17-летнему Матвею Мичкову.

– подписал пятилетний контракт. Можно ли предположить, что в следующем сезоне он закрепится в КХЛ?

– Это зависит от самого игрока. И надо смотреть на физическое развитие Мичкова. Ему нужно летом поработать над физикой и катанием.

Мы это уже обсуждали с Матвеем. Если он будет развивать эти качества, то все получится, и он сможет играть на уровне КХЛ, – сказал главный тренер и вице-президент .

Мичков дебютировал в в сезоне-2021/22 и набрал 5 (2+3) очков в 13 матчах регулярного чемпионата.