Ротенберг о турнире в Петербурге: «Хоккейная культурная столица – точно будут полные трибуны. В сборной есть неограненные бриллианты»

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Роман Ротенберг назвал Санкт-Петербург хоккейной культурной столицей.

Первый вице-президент ФХР высказался в преддверии старта турнира, в котором сыграют сборная России, молодежная сборная и сборная Беларуси.

«Сейчас нам важно провести этот турнир на высоком уровне, получить пищу для размышления по всем игрокам.

Здесь очень талантливые игроки собраны в сборной, две сборные – национальная, молодежная.

Очень талантливые молодые игроки, которые имеют серьезные перспективы, и есть задача нашего тренерского штаба с каждым поработать, каждому раздать программу на лето, чтобы каждый игрок развивался после этого турнира. У нас есть неограненные бриллианты.

В Санкт-Петербурге замечательные болельщики, хоккейная культурная столица – здесь очень любят хоккей, болеют за хоккей. Точно будут полные трибуны, это очень важно для сборной.

Сейчас в Туле были полные трибуны, замечательная атмосфера, ребята очень заряженные. Играть за сборную – это честь для каждого игрока, они почувствовали это уже в тех матчах», – сказал Ротенберг.

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