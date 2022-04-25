Юров, Грудинин и Лазутин вошли в состав молодежной сборной России на турнир в Санкт-Петербурге

Штаб молодежной сборной России определил состав для подготовки к турниру в Санкт-Петербурге.

Вратари: Кирилл Герасимюк, Сергей Иванов (оба – CКА), Илья Набоков («Металлург»).

Защитники: Всеволод Альметкин («Ак Барс»), Артем Барабоша, Владимир Грудинин, Артем Дуда, Николай Макаров (все – ), Ярослав Бусыгин ( ), Даниил Булыгин ( ), Никита Новиков ( ), Богдан Крохалев («Металлург»), Александр Фигурин («Авангард»).

Нападающие: Матвей Аверочкин, Никита Шалышкин (оба – ЦСКА), Александр Волков, Александр Перевалов (оба – ), Никита Гребенкин, Данила Юров (оба – «Металлург»), Илья Иванцов, Григорий Кузьмин, Даниил Лазутин (все – СКА), Дмитрий Кателевский, Иван Меховов (оба – «Ак Барс»), Павел Леука, Глеб Трикозов (оба – «Авангард»), Виктор Неучев («Автомобилист»), Илья Федотов («Торпедо»).

Тренерский штаб: главный тренер Владимир Филатов, тренеры Андрей Миронов и Павел Канарский, тренер вратарей Дмитрий Мезенцев.

4 мая молодежная сборная отправится в Санкт-Петербург, где с 5 по 8 мая сыграет на турнире «Liga Stavok St. Petersburg Cup». Участие в нем также примут национальная сборная России и сборная Беларуси.

Мичков, Мухамадуллин и Максим Третьяк – в составе сборной России на матчи с Беларусью и молодежкой. Зубов – главный тренер