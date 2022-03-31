Юров – 9-й в рейтинге драфта НХЛ-2022 от Кори Пронмана, Минтюков – 14-й

занял 9-е место в рейтинге драфта НХЛ-2022 от Кори Пронмана из The Athletic.

Всего в список вошли два российских игрока: Данила Юров и Павел Минтюков.

Пронман также отметил игру Ивана Мирошниченко, но не включил его в рейтинг. Ранее стало известно, что у игрока выявлена лимфома Ходжкина – злокачественное заболевание лимфоидной ткани.

Список возглавил нападающий «Кингстона» Шейн Райт.

1. н Шейн Райт («Кингстон», OHL)

2. н ( , Финляндия)

3. н Логан Кули (USNTDP, США)

4. з Давид Иржичек («Пльзень», Чехия)

5. з Шимон Немец («Нитра», Словакия)

6. н Йоаким Кемелл ( , Финляндия)

7. н Конор Гики («Виннипег Айс», WHL)

8. н Мэттью Савой («Виннипег Айс», WHL)

9. н Данила Юров ( , КХЛ)

10. н Йонатан Леккеримяки («Юргорден», Швеция)

...14. з Павел Минтюков («Сагино», OHL)