Юров – 9-й в рейтинге драфта НХЛ-2022 от Кори Пронмана, Минтюков – 14-й

Данила Юров занял 9-е место в рейтинге драфта НХЛ-2022 от Кори Пронмана из The Athletic.
Всего в список вошли два российских игрока: Данила Юров и Павел Минтюков.
Пронман также отметил игру Ивана Мирошниченко, но не включил его в рейтинг. Ранее стало известно, что у игрока выявлена лимфома Ходжкина – злокачественное заболевание лимфоидной ткани.
Список возглавил нападающий «Кингстона» Шейн Райт.
1. н Шейн Райт («Кингстон», OHL)
2. н Юрай Слафковски (ТПС, Финляндия)
3. н Логан Кули (USNTDP, США)
4. з Давид Иржичек («Пльзень», Чехия)
5. з Шимон Немец («Нитра», Словакия)
6. н Йоаким Кемелл («Ювяскюля», Финляндия)
7. н Конор Гики («Виннипег Айс», WHL)
8. н Мэттью Савой («Виннипег Айс», WHL)
9. н Данила Юров («Металлург», КХЛ)
10. н Йонатан Леккеримяки («Юргорден», Швеция)
...14. з Павел Минтюков («Сагино», OHL)