Юров – 7-й в итоговом рейтинге драфта НХЛ-2022 среди игроков из Европы, Мирошниченко – 11-й

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Центральное скаутское бюро НХЛ перед драфтом-2022 опубликовало итоговый рейтинг полевых игроков.

Первое место среди игроков, выступающих в Европе, занял словацкий нападающий Юрай Слафковски. 

1. н Юрай Слафковски (ТПС, Финляндия)

2. н Йоаким Кемелл («Ювяскюля», Финляндия)

3. з Шимон Немец («Нитра», Словакия)

4. з Давид Иржичек («Пльзень», Чехия)

5. н Марко Каспер («Регле», Швеция)

6. н Йонатан Леккеримяки («Юргорден», Швеция)

7. н Данила Юров («Металлург»КХЛ)

8. н Лиам Охгрен («Юргорден», Швеция)

9. з Лиан Биксель («Лександ», Швеция)

10. н Брэд Ламберт («Ювяскюля», Финляндия)

11. н Иван Мирошниченко («Омские Крылья», ВХЛ)

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