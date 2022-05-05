Юров – 7-й в итоговом рейтинге драфта НХЛ-2022 среди игроков из Европы, Мирошниченко – 11-й

Центральное скаутское бюро НХЛ перед драфтом-2022 опубликовало итоговый рейтинг полевых игроков.
Первое место среди игроков, выступающих в Европе, занял словацкий нападающий Юрай Слафковски.
1. н Юрай Слафковски (ТПС, Финляндия)
2. н Йоаким Кемелл («Ювяскюля», Финляндия)
3. з Шимон Немец («Нитра», Словакия)
4. з Давид Иржичек («Пльзень», Чехия)
5. н Марко Каспер («Регле», Швеция)
6. н Йонатан Леккеримяки («Юргорден», Швеция)
7. н Данила Юров («Металлург», КХЛ)
8. н Лиам Охгрен («Юргорден», Швеция)
9. з Лиан Биксель («Лександ», Швеция)
10. н Брэд Ламберт («Ювяскюля», Финляндия)
11. н Иван Мирошниченко («Омские Крылья», ВХЛ)
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