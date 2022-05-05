Кубок Стэнли. «Вашингтон» в гостях у «Флориды», «Рейнджерс» примут «Питтсбург», «Колорадо» играет с «Нэшвиллом»

«Флорида» примет «Вашингтон» во втором матче серии Кубка Стэнли.
«Рейнджерс» сыграют с «Питтсбургом», «Колорадо» против «Нэшвилла», «Даллас» в гостях у «Калгари».
1-й раунд
- Дата проведения
- 6 мая, 02.00, «Madison Square Garden»
Счет в серии: 0-1
- Дата проведения
- 6 мая, 02.30, «BB&T Center»
Счет в серии: 0-1
- Дата проведения
- 6 мая, 04.30, «Ball Arena»
Счет в серии: 1-0
- Дата проведения
- 6 мая, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
Счет в серии: 1-0
Овечкин vs Барков, Капризов vs Тарасенко, Кучеров vs Мэттьюс. Нас ждет особенный плей-офф НХЛ – жара уже в первом раунде
«Вашингтон» подведут вратари, «Питтсбург» старый, у «Тампы» проблемы в нижних звеньях. Почему ваша любимая команда не возьмет Кубок Стэнли