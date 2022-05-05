«Ак Барс» подписал контракт с Семеновым на 2 года

«Ак Барс» подписал контракт с нападающим Кириллом Семеновым.

Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2023/24.

В минувшем сезоне 27-летний форвард играл за «Торонто» и «Авангард». В НХЛ он провел 3 матча, не набрав очков. В КХЛ на его счету 4 (1+3) балла в 8 играх регулярного чемпионата и 6 (3+3) очков в 13 матчах плей-офф.

Семенов – обладатель Кубка Гагарина-2021 в составе .

«Ак Барс» подпишет Семенова на 60 млн рублей в год, ему интересно поработать со Знарком. «Трактор» предлагал 80 млн – семья, вероятно, не хотела жить в Челябинске