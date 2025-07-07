Сурин потерял клюшки при перелете из США: «Баул не приехал пока. Запасного инвентаря нет, но к старту тренировок мой будет у меня»

Егор Сурин рассказал, что потерял багаж с клюшками при перелете из США.

18-летний форвард «Локомотива » участвовал в тренировочном лагере, организованном агентством Gold Star Agency Дэна Мильштейна.

«Долетел с удовольствием, в плане того, что знал куда лечу, наконец домой, соскучился. Не было никаких проблем с перелетами, слава богу, без задержек!

Да, потерял баул, [багаж с клюшками] не приехал пока, но вроде не должно быть масштабных проблем, так как сказали в течении 3-4 дней приедет уже в Воронеж.

Запасного инвентаря нет, но я уверен: к старту тренировок мой инвентарь будет со мной», – сказал форвард «Локомотива» Егор Сурин .

Конюшков, Сурин, Андреянов примут участие в лагере Мильштейна в Майами. Его посетят не менее 20 генеменеджеров НХЛ