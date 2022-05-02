«Ак Барс» подпишет Семенова на 60 млн рублей в год, ему интересно поработать со Знарком. «Трактор» предлагал 80 млн – семья, вероятно, не хотела жить в Челябинске

Появились подробности трансфера Кирилла Семенова в «Ак Барс».
Центрфорвард в ближайшее время подпишет контракт с клубом.
По данным «Бизнес Online», казанцы урегулировали все вопросы с хоккеистом, который уже поставил подпись под соглашением.
О трансфере игрока объявят в ближайшее время. Семенов подпишет с «Ак Барсом» контракт на два года, а его зарплата будет около 60 миллионов рублей в год.
На 27-летнего хоккеиста также претендовали ЦСКА и СКА. Отмечается, что ЦСКА пытался договориться с Семеновым еще во время Олимпиады в Пекине.
Интерес к форварду проявлял «Трактор», который предлагал самую большую зарплату среди всех претендентов – около 80 миллионов рублей. Но игрок отказался от перехода – возможно, по тем же мотивам, что и отказался от соглашения с «Авангардом», возвращающимся в Омск. Семья хоккеиста не захотела жить в Челябинске.
Также одним из преимуществ «Ак Барса» перед другими клубами был фактор нового главного тренера Олега Знарка. Семенов хочет поработать со специалистом, поэтому сделал выбор в пользу казанского клуба.