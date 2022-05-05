Вадим Шипачев: «Ак Барс» всегда ставит самые высокие цели. Сделаю все, чтобы помочь их достичь»

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Вадим Шипачев высказался после перехода в «Ак Барс» из «Динамо».

«Очень рад присоединиться к «Ак Барсу», клуб всегда ставит самые высокие цели, поэтому со своей стороны сделаю все, чтобы помочь их достичь.

Уверен, смогу быстро адаптироваться в Казани – я знаю, что это комфортный город для жизни, со многими ребятами пересекался по ходу своей карьеры.

В «Ак Барсе» собирается хороший, амбициозный коллектив. Постараемся радовать болельщиков победами и добиваться максимальных результатов в каждом матче!» – сказал нападающий.

Шипачев и Войнов перешли в «Ак Барс» из «Динамо в обмен на денежную компенсацию

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