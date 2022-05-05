Президент «Динамо» об уходе Шипачева и Войнова в «Ак Барс»: «Делаем небольшой шаг назад, чтобы вскоре уверенной походкой пойти вперед»

Теги Ак Барс Вячеслав Войнов КХЛ Вадим Шипачев Динамо Хоккей

Виктор Воронин высказался об уходе из «Динамо» Вадима Шипачева и Вячеслава Войнова.

Президент и председатель совета директоров московского клуба прокомментировал обмен игроков в «Ак Барс» на денежную компенсацию.

«Московское «Динамо» входит в новый этап своего развития. К большому сожалению, мы вынуждены расстаться с Шипачевым и Войновым. Непростое решение. Это наши лидеры и игроки, которых очень любят наши болельщики и которые сделали очень многое для нашей команды.

Однако руководством клуба принято решение изменить вектор и глобальную концепцию развития. Уверен, сегодня мы делаем небольшой шаг назад, чтобы вскоре уверенной походкой пойти вперед.

От себя лично благодарю Вадима и Вячеслава за игру в составе московского «Динамо»!» – сказал Воронин.

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