Дюшен после 2:7 от «Колорадо»: «Нэшвилл» хочет выиграть Кубок Стэнли и верит, что может это сделать»

Мэтт Дюшен считает, что «Нэшвилл» может выиграть Кубок Стэнли.
«Предаторс» проиграли «Колорадо» со счетом 2:7 в первом матче серии плей-офф.
«У нас есть характер, есть отличные лидеры.
Мы прежде всего семья. Это одна из самых сплоченных команд, в которых я когда-либо был. У нас гораздо больше гордости, несмотря на то, что мы показали в этом матче.
По ходу сезона мы всегда приходили в норму в таких ситуациях. И это нужно сделать в следующей игре.
Это команда, которая хочет выиграть Кубок Стэнли и верит, что может это сделать», – сказал нападающий «Нэшвилла».