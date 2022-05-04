Дюшен после 2:7 от «Колорадо»: «Нэшвилл» хочет выиграть Кубок Стэнли и верит, что может это сделать»

считает, что «Нэшвилл» может выиграть .

«Предаторс» проиграли со счетом 2:7 в первом матче серии плей-офф.

«У нас есть характер, есть отличные лидеры.

Мы прежде всего семья. Это одна из самых сплоченных команд, в которых я когда-либо был. У нас гораздо больше гордости, несмотря на то, что мы показали в этом матче.

По ходу сезона мы всегда приходили в норму в таких ситуациях. И это нужно сделать в следующей игре.

Это команда, которая хочет выиграть Кубок Стэнли и верит, что может это сделать», – сказал нападающий .