«Колорадо» забросил 5 шайб «Нэшвиллу» в 1-м периоде, повторив клубный рекорд для матчей плей-офф

забросил 5 шайб «Нэшвиллу» в 1-м периоде, повторив клубный рекорд.

«Эвеланш» разгромили «Предаторс» (7:2) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

Команда выиграла первый период со счетом 5:0. Пять голов в первой 20-минутке стали повторением клубного рекорда по голам за один период для игр плей-офф.

Он был установлен в 2020 году в матче серии второго раунда против «Далласа» (6:3).

Отметим, что первые 2 шайбы «Колорадо» забросил на 3-й минуте с интервалом в 22 секунды – отличились и .

Основной вратарь Юусе Сарос пропускал матч из-за травмы. В первом периоде ворота команды из Теннесси защищал Давид Риттих, отразивший 8 бросков из 13. Потом его сменил , справившийся с 30 бросками из 32.