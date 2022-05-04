«Колорадо» забросил 5 шайб «Нэшвиллу» в 1-м периоде, повторив клубный рекорд для матчей плей-офф

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«Колорадо» забросил 5 шайб «Нэшвиллу» в 1-м периоде, повторив клубный рекорд.

«Эвеланш» разгромили «Предаторс» (7:2) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. 

Команда выиграла первый период со счетом 5:0. Пять голов в первой 20-минутке стали повторением клубного рекорда по голам за один период для игр плей-офф. 

Он был установлен в 2020 году в матче серии второго раунда против «Далласа» (6:3). 

Отметим, что первые 2 шайбы «Колорадо» забросил на 3-й минуте с интервалом в 22 секунды – отличились Нэтан Маккиннон и Девон Тэйвс

Основной вратарь «Нэшвилла» Юусе Сарос пропускал матч из-за травмы. В первом периоде ворота команды из Теннесси защищал Давид Риттих, отразивший 8 бросков из 13. Потом его сменил Коннор Ингрэм, справившийся с 30 бросками из 32. 

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