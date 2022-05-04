«Колорадо» забросил 5 шайб «Нэшвиллу» в 1-м периоде, повторив клубный рекорд для матчей плей-офф

«Колорадо» забросил 5 шайб «Нэшвиллу» в 1-м периоде, повторив клубный рекорд.
«Эвеланш» разгромили «Предаторс» (7:2) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.
Команда выиграла первый период со счетом 5:0. Пять голов в первой 20-минутке стали повторением клубного рекорда по голам за один период для игр плей-офф.
Он был установлен в 2020 году в матче серии второго раунда против «Далласа» (6:3).
Отметим, что первые 2 шайбы «Колорадо» забросил на 3-й минуте с интервалом в 22 секунды – отличились Нэтан Маккиннон и Девон Тэйвс.
Основной вратарь «Нэшвилла» Юусе Сарос пропускал матч из-за травмы. В первом периоде ворота команды из Теннесси защищал Давид Риттих, отразивший 8 бросков из 13. Потом его сменил Коннор Ингрэм, справившийся с 30 бросками из 32.