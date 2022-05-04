Малкин о трех овертаймах: «Это для всех нелегко. Завтра отдохнем, надеюсь. Знаем, что серия будет трудной»

Евгений Малкин высказался о трех овертаймах в матче с «Рейнджерс».
Россиянин забил на 106-й минуте и принес «Питтсбургу» победу над клубом из Нью-Йорка (4:3 3ОТ) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.
«Это для всех нелегко. Тяжелая, жесткая, контактная игра. Вопрос стоял так – кто окажется сильнее прямо сейчас?
Обе команды старались победить. Надеюсь, завтра мы отдохнем. Знаем, что эта серия будет трудной», – сказал Малкин после игры.
Драма в Нью-Йорке: Шестеркин потащил 79 (!) бросков, но Малкин дожал его в третьем овертайме