Малкин о трех овертаймах: «Это для всех нелегко. Завтра отдохнем, надеюсь. Знаем, что серия будет трудной»

высказался о трех овертаймах в матче с .

Россиянин забил на 106-й минуте и принес победу над клубом из Нью-Йорка (4:3 3ОТ) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

«Это для всех нелегко. Тяжелая, жесткая, контактная игра. Вопрос стоял так – кто окажется сильнее прямо сейчас?

Обе команды старались победить. Надеюсь, завтра мы отдохнем. Знаем, что эта серия будет трудной», – сказал Малкин после игры.

Драма в Нью-Йорке: Шестеркин потащил 79 (!) бросков, но Малкин дожал его в третьем овертайме