Малкин о Шестеркине и 79 сэйвах: «Он невероятен. Выиграет «Везину», думаю»

похвалил , отразившего 79 бросков в матче плей-офф.

Россиянин стал автором победной шайбы в третьем овертайме первого матча серии первого раунда Кубка Стэнли с (4:3 3ОТ).

Шестеркин парировал 79 бросков из 83 – 2-й результат по числу сэйвов за матч плей-офф НХЛ с 1956 года, когда начался официальный учет количества бросков.

«Он невероятен. Очень хорош, очень быстр. Думаю, что он выиграет «Везина Трофи». Мы знали, что это будет большой вызов для нашей атаки», – сказал Малкин после игры.

Обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата определится по итогам голосования генеральных менеджеров клубов, которое должно было завершиться до старта плей-офф.

Драма в Нью-Йорке: Шестеркин потащил 79 (!) бросков, но Малкин дожал его в третьем овертайме