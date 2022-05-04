Малкин о Шестеркине и 79 сэйвах: «Он невероятен. Выиграет «Везину», думаю»

Евгений Малкин похвалил Игоря Шестеркина, отразившего 79 бросков в матче плей-офф.
Россиянин стал автором победной шайбы «Питтсбурга» в третьем овертайме первого матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Рейнджерс» (4:3 3ОТ).
Шестеркин парировал 79 бросков из 83 – 2-й результат по числу сэйвов за матч плей-офф НХЛ с 1956 года, когда начался официальный учет количества бросков.
«Он невероятен. Очень хорош, очень быстр. Думаю, что он выиграет «Везина Трофи». Мы знали, что это будет большой вызов для нашей атаки», – сказал Малкин после игры.
Обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ определится по итогам голосования генеральных менеджеров клубов, которое должно было завершиться до старта плей-офф.
Драма в Нью-Йорке: Шестеркин потащил 79 (!) бросков, но Малкин дожал его в третьем овертайме