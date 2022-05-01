считает, что тренировать сложнее, чем играть в хоккей.

– Нынешний ЦСКА – это кто еще, кроме Федорова?

– Я могу прям пятерки назвать. Без сомнения. Вратарь – полкоманды, но в этот раз даже больше. Наши лидеры, хотя мне много говорили и утверждали, а где лидеры? Лидеры – вот они.

Если бы у ЦСКА не было лидеров, мы бы не вышли в финал. Просто ЦСКА – это 22 лидера, которые выходят на лед. И они борются до конца.

– Великий хоккеист не всегда становится хорошим тренером.

– Я тоже это знал. Четко знал, но в системе ЦСКА я 10 лет. Может, даже больше. Я очень плотно работал с , особенно последние 7 лет.

Я научился, но понимал, что это только начало. Поэтому процесс был суперинтенсивный. Благодарен своему тренерскому штабу, всем своим помощникам.

– Завоевать в первый раз трофей всегда легче, а удержать его – тяжелее.

– Даже боюсь думать об этом. Хочется отпраздновать немного, мы это заслужили. Я понимаю, о чем вы говорите.

– Что легче: тренировать или играть в хоккей?

– Играть. Не знаю почему, но тренерский труд – это сложнейший труд. Не отошел еще – очень тяжело. Но у меня контракт еще на два года. Если доверят – буду биться до последнего, – сказал тренер ЦСКА.